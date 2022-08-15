مديرية أمن الشاطئ تلقي القبض على متهم بالقتل

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن الأعضاء قسم البحت الجنائي بمديرية أمن الشاطئ تمكنوا من إلقاء القبض على شخص مطلوب على ذمة جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد رفقة أشخاص آخرين.

وبينت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن المدعو “أ.ع.ا” مواليد 1990 ليبي الجنسية قام رفقة أشخاص آخرين بخطف المجني عليه والاعتداء عليه بالضرب وإطلاق النار عليه بواسطة سلاح نوع مسدس 9 ملي ورميه على مسافة 15 كيلو متر عن مكان ارتكاب الجريمة، ومن خلال التحقيق معه اعترف بما نسب إليه.

وأكدت وزارة الداخلية ضبط السلاح المستخدم في الواقعة واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.