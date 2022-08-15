حكومة الدبيبة: إحالة مرتبات العاملين بمديريات الأمن إلى وزارة الداخلية بشكل مباشر

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الإثنين على إحالة مرتبات العاملين بمديريات الأمن إلى ديوان وزارة الداخلية بدلا من إحالتها لمديريات الأمن بشكل مباشر».

وأرجعت الحكومة ذلك القرار إلى الرغبة في «تنظيم السير العمل من النواحي الإدارية، بحيث تتولى الداخلية تنفيذ المرتبات بشكل مباشر، بما يضمن معالجة التغييرات بشكل سريع من خلال الوزارة».

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كما وافق المجلس على إصدار قرار بتعيين من اجتازوا الدورة التدريبية التي تعقد لغرض التعيين بكادر الضباط وضمهم إلى كادر الضباط بجهاز الشرطة القضائية.