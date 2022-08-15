ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني

العنوان-طرابلس

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات الخميس.

وبحسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفع متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.86 دينار مقابل 4.85 دينار أمس.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.88 دينار مقابل 5.89 دينار أمس، بينما ثبت سعر اليورو عند 4.98 دينار.

في حين ثبتت أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي عند 1.29 دينار، و1.32 دينار، و1.55 دينار، على الترتيب.

ولم يطرأ تغيرا على الليرة التركية التي سجلت 0.27 دينار، بينما ارتفع سعر اليوان الصيني 10 دراهم ليسجل 0.72 دينار مقابل 0.71 دينار.