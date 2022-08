البرلمان يقرر تعديل مُلاك المحافظ الإستثمارية وإلغاء تجميد برنامج الثروة

ليبيا – استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الإثنين بمدينة طبرق برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق فإن الجلسة استُهلت بالترحم على من قضوا في كارثة بنت بية والوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح الضحايا ، وبعد ذلك شرع المجلس في مناقشة الإجراءات المتخذة حيال هذه الكارثة من كافة الأجهزة التنفيذية.

وقرر مجلس النواب اعتبار بلدية بنت بية منطقة منكوبة وتكليف لجنة الصحة بالمجلس بمتابعة أوضاع مصابي حادثة بنت بية في الداخل والخارج ومخاطبة النائب العام والأجهزة الرقابية بالتعجيل بإحالة تقاريرها للمجلس حول حادثة بنت بيه.

كما قرر البرلمان مطالبة المؤسسة الوطنية للنفط بالتعجيل بمشروع مصفاة الجنوب ومشاريع التنمية المكانية وإقرار تعديل مُلاك المحافظ الإستثمارية القانون رقم 25 لسنة 2013 بحيث يُلغى تجميد برنامج الثروة.

المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب أشار إلى أن البرلمان علق الجلسة إلى يوم غدِ الثلاثاء.

