جلسة مجلس النواب بمدينة طبرق برئاسة النائب الأول فوزي النويري

طبرق 15 أغسطس 2022 (وال)- انطلقت أعمال جلسة مجلس النواب الرسمية اليوم الإثنين بمدينة طبرق؛ برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق بأن الجلسة افتتحت بالوقوف دقيقة صمت حدادًا على أرواح ضحايا كارثة (بنت بية)، شرع بعدها المجلس في مناقشة أوضاع المصابين المتواجدين في عدد من الدول لتلقى العلاج، والإجراءات المتخذة من مؤسسات الدولة التنفيذية حيال هذا الحادث، بالإضافة إلى أسباب حدوث هذه الكارثة، وسُبل معالجتها، وأوضاع أهل الجنوب بشكل عام، والمعاناة التي يعيشونها نتيجة تدني الخدمات المعيشية. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال