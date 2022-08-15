بليحق: البرلمان طالب مؤسسة النفط بالتعجيل بمشروع مصفاة الجنوب

أعلن عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، نتائج جلسة البرلمان التي عقدت اليوم الإثنين في مدينة طبرق، برئاسة فوزي النويري.

وقال بليحق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن البرلمان اعتبر بلدية بنت بية منطقة منكوبة، بعد حادثة انفجار صهريج الوقود.

ولفت بليحق، إلى أن البرلمان كلف لجنة الصحة بالمجلس بمتابعة أوضاع مصابي حادثة بنت بية في الداخل والخارج.

وأوضح بليحق، أن البرلمان قرر أيضا مخاطبة النائب العام والأجهزة الرقابية بالتعجيل بإحالة تقاريرها للمجلس حول حادثة بنت بية .

وطالب البرلمان، المؤسسة الوطنية للنفط بالتعجيل بمشروع مصفاة الجنوب ومشاريع التنمية المكانية، وفقا لبليحق.

وأكد بليحق، أن البرلما قرر تعديل قانون مُلاك المحافظ الاستثمارية، بحيث يُلغى تجميد برنامج الثروة.