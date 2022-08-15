الداخلية: بدء تنفيذ الاتفاق مع تونس لتسهيل عبور المسافرين

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بدء تنفيذ الاتفاق المشترك بين ليبيا وتونس لفتح أبواب جديدة مقابلة للممرات الليبية لتسهيل حركة العبور للمسافرين بمنفذ رأس أجدير.

جاء ذلك خلال لقاء جمع اليوم الاثنين بمعبر رأس أجدير عميد سالم العكعاك مدير أمن المنفذ رفقة حافظ بن ساسي عميد بلدية زوارة مع سعيد بن زايد والي مدنين بحضور عدد من مدراء مكونات المنفذ من الجانبين الليبي والتونسي ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية بالمنطقة الغربية.

وبينت وزارة الداخلية عبر صفتحها بموقع “فيسبوك” أن ذلك جاء تجسيداً لما تم الاتفاق عليه بين الجانب الليبي والتونسي بمعبر رأس أجدير بناء على سلسلة من الاجتماعات بين المسؤولين على المستوى الوزاري في كل من ليبيا وتونس.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية يتولى تنفيذ هذا المشروع على أن يبدأ التنفيذ عملياً اعتبارا من يوم غد الثلاثاء بعد أن تم اليوم الاثنين الانتهاء من كافة الأعمال الفنية حيث طالب الجانبين بضرورة السرعة في الإنجاز وتسهيل كل الإجراءات لتمكين الفريق الفني من العمل في أحسن الظروف.