درجات الحرارة الثلاثاء.. طقس حار بغرب البلاد واستقرار في الشرق

توقع مركز الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدًا الثلاثاء على مناطق غرب ليبيا، بينما تبقى مستقرة على مناطق الشمال الشرقي.

وتفيد نشرة حالة الطقس المتوقعة غدًا، بحسب صفحة مركز الأرصاد الجوية على موقع «فيسبوك»، بتأثر مناطق غرب ليبيا بكتلة هوائية ساخنة تسهم في ارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة بالغرب الليبي

وتشير نشرة الحالة الجوية إلى تراوح دراجات الحرارة على المناطق الساحلية الغربية بين 37 إلى 41 درجة مئوية وسط رطوبة نسبية عالية.

وفي مناطق الجنوب الغربي بشكل عام، تكون درجات الحرارة مرتفعة كذلك، وتتراوح بين 40 إلى 42 درجة مئوية.

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درجات الحرارة المتوقعة بالشرق الليبي

أما مناطق شرق ليبيا، فتميل حالة الطقس للاستقرار في الشمال الشرقي، مع تكتل السحب من حين إلى آخر على المناطق الساحلية، وتتراوح درجات الحرارة بين 30 إلى 34 درجة مئوية

كذلك في مناطق الجنوب الشرقي، حيث تميل درجات الحرارة للاستقرار، وتتراوح درجات الحرارة بين 35 إلى 40 درجة مئوية