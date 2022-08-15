بلدية بنغازي تكشف عن مواعيد استلام ملفات برنامج القروض السكنية للشباب

العنوان-بنغازي

أكدت بلدية بنغازي عقد اجتماع للجنة الفرعية لبرنامج الإقراض للإسكان الشبابي والأُسر المُحتاجة بالبلدية لأول مرة، اليوم الإثنين، مشيرة إلى تحديد 46 موقعا لاستلام ملفات الراغبين في الاستفادة من البرنامج خلال الفترة من أول سبتمبر إلى 15 من الشهر ذاته.

وأوضحت البلدية أن الاجتماع عقد برئاسة رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر بوجواري وعضوية مدير مصرف الادخار والاستثمار العقاري في بنغازي منهل محمد السنوسي، ومسؤولين آخرين.

وأشارت إلى الاتفاق على وضع آليات لعمل اللجنة من بينها إعلان المسندات المطلوبة وتحديد 46 موقعا، يجر من خلالها استلام ملفات المواطنين المُتقدمين للاستفادة من برنامج الإقراض للإسكان الشبابي والأُسر المُحتاجة.

وأضاف البيان أن استلام الملفات سيكون خلال الفترة من الأول من سبتمبر إلى 15 من الشهر، وفقاً للمواقع التي يتم تحديدها لاحقا، منوهة بأن المواطنين المعنيين يُمكنهم تسليم مُستنداتهم في مقر أي من مواقع اللجان التي سوف يُعلن عنها.