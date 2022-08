الدبيبة: مستمرون في مهامنا لأداء واجباتنا نحو مواطنينا

ليبيا – قال رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة إن الانتخابات هي الحل الجذري والواقعي للعبور بالشعب الليبي إلى بر الأمان.

الدبيبة شدد خلال اجتماع رئاسة وزراء حكومة تصريف الأعمال الحادي عشر على حرص الحكومة لحل كافة المشاكل التي تواجه المواطنين في أرجاء البلاد كافة، مؤكدًا على ضرورة أن يأخذ المواطن الليبي حقه ويحصل على مستوى حياة يليق به.

وقال الدبيبة: “نجلس هنا لأداء واجباتنا نحو مواطنينا ونعمل ليكونوا مثل نظرائهم من الشعوب الأخرى لأنهم يملكون بلدًا غنيًا ويستحقون العيش فيه بكرامة وتقدير ونعقد هذا الاجتماع ونحن نرى المسؤوليات تتعاظم واحتياجات المواطنين تزداد يومًا بعد يوم. واجبنا يحتم علينا أن نعمل على توفير هذه المتطلبات وأن نعمل جاهدين لتحسين ظروف المعيشة وتوفير كل ما يلزم ليعيش المواطن حياة كريمة ونضمن مستقبلًا أفضل لابناءهم “.

وشدد على كافة الوزارات والمؤسسات التابعة لها من أجل إجراء المطابقة المالية مع وزارة المالية لتنفيذ جدول المرتبات الموحد، بهدف تحسين أوضاع الموظفين التابعين لها باعتبار أن تحقيق العدالة الاجتماعية مطلب أساسي لكل الليبيين، وعلى وزارة المالية أن تكون بكامل استعدادها لدعم هذه الخطوة الكبيرة والطموحة التي انتظرها الليبيون وسيتم تنفيذ هذا الاستحقاق قبل نهاية العام الحالي 2022.

وأوضح الدبيبة أن تنفيذ جدول المرتبات الموحد سيكون أولوية عمل بكافة الوزارت خلال هذه الفترة حتى ننجز هذا الاستحقاق الذي تم تأجيله لسنوات طويلة، مشددًا على ضرورة تركيز الوزارات على حل المختنقات أمام مواطنين والتقرب منهم والاستماع إليهم بشكل مستمر وملامسة همومهم والاطلاع على التحديات التي تواجههم.

كما أكد الدبيبة أن جدول المرتبات ودعم الإدارة المحلية ونقل الاختصاصات ودعم الزواج مستمر وعلاوة الأبناء وعلاوة الزوجة ومرتبات المتقاعدين والمعاشات الأساسية والافراجات المالية للموظفين وتسوية أوضاعهم ومكافاة محفظي القرآن ومنحة طلبة الجامعات والمعاهد وعودة الحياة للمشروعات المتوقفة والقروض السكنية وتوزيع الأراضي للشباب أصبحت واقعًا.

وفيما يتعلق بمادة برومات البوتاسيوم، قال الدبيبة: “محسنات بالنسبة لبلدنا بالقانون محرمة ويمنع دخولها، ولكن يمكن أن تسرب او تهرب كالذي يهرب الخمر والحشيش، هناك جهات ضبطية واضحة، فهذه المادة مضرة بالصحة مثلها مثل السموم”.

