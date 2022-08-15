الزوبية: العثمانيون حررونا في مثل هذا اليوم وأعادونا للإسلام

احتفى جمال الزوبية مدير الإعلام الخارجي الأسبق، بما سماه دور العثمانيون في تحرير طرابلس من قبضة فرسان القديس يوحنا.

كتب قائلًا على فيسبوك: “في مثل هذا اليوم 15 أغسطس من عام 1551م تمكنت البحرية العثمانية بقيادة “سنان باشا” ، “مراد باشا” و “درغوت باشا” من تحرير طرابلس من قبضة فرسان القديس يوحنا وبقايا الإسبان بعد حصارهم لطرابلس ودكّ أسوارها بحراً و براً، لإنهاء حملة التنصير التي تقوم بها الكنيسة في شمال أفريقيا وارجاعها للحكم الإسلامي والتي قاومها الليبيون 41 سنة” وفق تعبيره.