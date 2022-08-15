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الزوبية: العثمانيون حررونا في مثل هذا اليوم وأعادونا للإسلام

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

احتفى جمال الزوبية مدير الإعلام الخارجي الأسبق، بما سماه دور العثمانيون في تحرير طرابلس من قبضة فرسان القديس يوحنا.

كتب قائلًا على فيسبوك: “في مثل هذا اليوم 15 أغسطس من عام 1551م تمكنت البحرية العثمانية بقيادة “سنان باشا” ، “مراد باشا” و “درغوت باشا” من تحرير طرابلس من قبضة فرسان القديس يوحنا وبقايا الإسبان بعد حصارهم لطرابلس ودكّ أسوارها بحراً و براً، لإنهاء حملة التنصير التي تقوم بها الكنيسة في شمال أفريقيا وارجاعها للحكم الإسلامي والتي قاومها الليبيون 41 سنة” وفق تعبيره.

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قناة ليبيا الحدث

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