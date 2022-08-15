العرفي: تأجيل القضايا السياسية إلى الجلسة القادمة للبرلمان

أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، انتهاء جلسة مجلس النواب وناقشت جملة من الملفات أهمّها متابعة ملف جرحى بنت بيّة وآلية استكمال علاجهم بالخارج، وقال إن جلسة اليوم أقرّت تخصيص مبالغ مالية لمعالجة المشاكل التي تعانيها مناطق الجنوب وسيتمّ مخاطبة حكومة باشاغا بالخصوص.

أضاف في تصريحات صحفية: “لم تتطرّق جلسة الإثنين إلى الملفات السياسيّة وتمّ تأجيل النظر فيها إلى جلسة قادمة سيتم عرض فيها أيضا نتائج تحرّكات رئيس مجلس النواب الأخيرة، وتم تأجيل مناقشة شروط تعيين المستشارين بالمحكمة العليا إلى جلسة قادمة، و تقرّر في جلسة اليوم إلغاء قرار تجميد المحافظ الاستثمارية وتشكيل لجنة لمعالجة العوائق التي حالت دون الاستفادة منها”.