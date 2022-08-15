الدبيبة: هذه رسالتي للطامعين في السلطة

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة رسالة إلى من وصفهم بالطامعين في السلطة عبر العمل العسكري.

وفي تغريدة له بموقع “تويتر” قال الدبيبة “لدعاة الحرب الطامعين في السلطة عبر العمل العسكري أن دماء أبنائنا ليست رخيصة وأن الطريق إلى السلطة يكون عبر صناديق الاقتراع”.

وأضاف الدبيبة أن “ما يهم الليبيين هو تقديم الخدمات ومعالجة الأوضاع وإيجاد الحلول الحقيقية للأزمات التي يعيشونها.

وتحدث الدبيبة عن إنجازات حكومته قائلا إنها قامت بالعديد من المشاريع منها جدول المرتبات الموحد، الإفراجات المالية، علاوة الأبناء والزوجة، وزيادة المعاشات الأساسية، ومكافآت محفظي القرآن الكريم، ومنح الطلبة الجامعيين والقروض السكنية وتوزيع الأراضي، عودة الحياة للمشاريع المتوقفة، ومنحة تيسير الزواج.