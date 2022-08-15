وزارة الداخلية تُطالب كافة طلبة السنة الثانية الدفعة (36) الإلتحاق بمقر الكلية بالعزيزية من أجل استكمال الدراسة

طرابلس 15 أغسطس 2022 (وال)- طالبت وزارة الداخلية كافة طلبة السنة الثانية الدفعة الــ 36 بضرورة الإلتحاق بمقر الكلية الكائن بالعزيزية، من أجل استكمال الدراسة، وذلك من تاريخ هذا الإعلان حتي الساعة الثامنة صباحًا من يوم غد الثلاثاء الموافق 16/8/2022.

ونبهت الوزارة في إعلان هام أصدرته اليوم؛ بأن القانون يحظر على عضو هيئة الشرطة الاضراب والاعتصام أو التظاهر الذي يخل بالضبط والربط والنظام لهيئة الشرطة، مشيرة إلى أن اللائحة الداخلية التي تنظم سير العمل بكلية ضباط الشرطة، أن العقوبات قد تصل إلى تأخير التخرج لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر أو الفصل من الكلية.

وشدد الوزارة في بيانها على كافة الطلاب الحضور إلى المكان والزمان المحددين. (وال)

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