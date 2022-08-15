التايب: محطة غرب طرابلس الاستعجالية لم تدخل الخدمة

قال المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التايب، إن القدرة الإنتاجية وصلت لـ 5600 ميجاوات بعد التغلب على العطل الفني الذي حدث في محطة مليتة.

وأضاف التايب، في تصريحات صحفية، أن العجز في الشبكة يصل لحوالي 2500 ميجاوات حسب ظروف الاستهلاك وارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

ولفت إلى أن تشغيل محطة غرب طرابلس الاستعجالية المدة الماضية كان تشغيلا تجريبيا ولا يعني دخولها للشبكة.

وأكد أن عودة تشغيل حقول النفط، وعودة ضخ الغاز لمحطات الكهرباء أسهم في رفع الطاقة الإنتاجية للشبكة وفي تقليل ساعات طرح الأحمال.

وتابع:” من الصعب زيادة معدلات إنتاج الطاقة قبل دخول المحطات الاستعجالية لدعم الشبكة”.