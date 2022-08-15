نقيب مخابز مصراتة: قنطار الدقيق وصل سعره إلى 310 دينار ليبي

قال نقيب مخابز مصراتة الحسين الطاهر، إنه يثمن دور مكتب النيابة العامة لسعيها وحرصها على صحة غذاء المواطنين، موضحا أن إحدى الأسباب التي أدت إلى إغلاق المخابز هي سعي المخابز لإتمام إجراءاتها وإثباتاتها للمخابز.

أضاف في تصريحات صحفية: “وردنا أن هناك بعض المخابز صرحت بتمام كافة إجراءاتها ولكن عمالها أٌوقفوا لسبب غير معلوم، وبالنسبة لموضوع مادة برومات البوتاسيوم الموجودة في الدقيق، فقد أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فحصه لعينات وأثبت خلوها من المادة، وأن قنطار الدقيق وصل سعره إلى 310 دينار ليبي، ز نتوقع خلال الأسبوع القادم افتتاح المخابز وحلحلة الأزمة الحالية”.