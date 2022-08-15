الحويج: عينات الخبز والقمح خالية من «برومات البوتاسيوم»

أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، خلو العينات المسحوبة سابقًا من الخبز والدقيق ومحسن الخبز من وجود مادة «برومات البوتاسيوم» داخلها.

ونشر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، على «فيسبوك»، مقطعًا مصورًا للوزير الحويج، وهو يعلن نتائج المسحات، موضحًا العمل الذي قام به المركز خلال وقت سابق بقيامه بتشكيل لجنة لسحب العينات وإخضاعها للتحاليل المخبرية من كامل ربوع البلاد بالشراكة مع جامعة بنغازي ومعامل مختبرات «قمة ليبيا»، رفقة الإدارات المعنية في كل من وزارة الاقتصاد وأخرى بوزارة الصناعة، التي أكدت جميعها خلو العينات من وجود مادة «برومات البوتاسيوم».

– مسح عينات من مخابز البيضاء للتأكد من خلوها من «برومات البوتاسيوم»

– الحويج يؤكد استمرار حظر استيراد «برومات البوتاسيوم».. ويوجه بإجراء تحليل للدقيق

وشدد الحويج على إعادة سحب العينات أخيرًا بقرار لجنة من النائب العام، التي أعادت سحب العينات من مختلف المخابز ومصانع الدقيق والمحسنات بربوع البلاد، التي مازالت نتائجها حتى الآن مطمئنة، مشيرًا إلى أن المتداول حول وجود المادة داخل رغيف الخبز هو مبني في وقت سابق نتيجة بحث طالبة بمشروع تخرجها، والذي تبنته جهات أخرى، دافعة به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار هلعًا وخوفًا بين المواطنين، متجاوزة بذلك الجهات المعنية ذات الاختصاص، وعلى رأسها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

والأربعاء الماضي، 10 أغسطس، أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، استمرار قرار حظر استيراد مادة «برومات البوتاسيوم»، موجهًا بإعادة أخذ عينات من الدقيق لتحليلها، والتأكد من خلوها من «برومات البوتاسيوم»؛ لضمان سلامة العملية الإنتاجية بمطاحن الدقيق والمخابز، بعد ما جرى تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي حيال استخدام بعض المطاحن هذه المادة، حيث نفى الحضور استخدامها، مؤكدين أن المصدر الذي أثار هذا الأمر غير معتمد من الدولة.