وزير الصحة يُطالب مديري البرامج واللجان بإحالة تقارير عن نشاطاتها إلى مكتب متابعة البرامج بالوزارة

طرابلس 15 أغسطس 2022 (وال)- طالب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، مديري البرامج واللجان الوطنية، بإحالة تقارير عن نشاطاتها إلى مكتب متابعة البرامج الوطنية بوزارة الصحة.

وأشار الوزير في كتاب رسمي إلى ضرورة التقّيد والإلتزام بإحالة صورة ضوئية من المراسلات والإجراءات التي تصدر عن مديري البرامج واللجان الوطنية إلى مكتب المتابعة، لكي يتمكن من إنجاز المهام والاختصاصات المسندة إليه.

وذكرت مصادر الوزارة أن مكتب متابعة البرامج واللجان الوطنية، يتولّى بموجب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 352 لسنة 2022 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، متابعة عمل البرامج واللجان الوطنية والجهات التابعة للقطاع الصحي، والإشراف عليها وإحالة تقارير عنها لوزير الصحة.

كما يقترح السياسات والإجراءات الفنية التخصصية في كافة البرامج المعتمدة واعتمادها من قبل الوزير، إلى جانب اقتراح برامج وطنية جديدة، والتعاون مع الإدارات المختصة في رسم السياسات الصحية. (وال)

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