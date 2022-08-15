الصغير: الدبيبة يسيّر حكومته كما صفحة على “فيسبوك” تبحث عن اللايكات

علق وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير، على المشادة الكلامية التي وقعت بين الدبيبة ووزير البيئة في حكومته إبراهيم منير بشأن انتقاد الأخير للأول بسبب أزمة حريق صهريج الوقود في بلدية بنت بية، ومعالجة حكومته للأزمة.

وقال الصغير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن وزير البيئة الفزاني (ما نعرف اسمه) يبدو أنه ليس أول مرة يطرح موضوعات عن فزان وكل مرة يتم تجاهله، والدبيبة المزور نفسه قال له:”لك سنة تتكلم”.

وأضاف الصغير، أن مجلس الوزراء له جدول أعمال وهناك دائما فقرة ما يستجد من أعمال، لكن الدبيبة يسير حكومته كما صفحة التواصل الاجتماعي على طريقة وليد اللافي، أي موضوعات لا تجذب لايكات غير مرحب بها وعندما يدخل تعليق ويجذب الانتباه يقص الأدمن ويلصق ليخرج لنا في النهاية الأزمة البطل.

وأكد أن الدبيبة يطلب من عضو مجلس وزراء أن يخرج ويغادر المجلس ويقول موضوعاته بالخارج أو أن يتسول على باب زميله الوزير ليقترح عليه من باب العشم والزمالة أنه يفعل كذا أو يقرر كذا”.

وتابع:” أما أن يتبنى مجلس الوزراء بقرار منه قضية أو خدمة ويلزم بها الجميع فهذه تحدث في الدول وليس في الاقطاعيات العائلية أو مستعمرات الاحتلال”.

واستطرد:” السؤال، هل سيستقيل الوزير الفزاني بعد أن لا صوت له بمجلس الوزراء، ولا يستطيع حتى إدراج موضوع على جدول أعماله؟”.