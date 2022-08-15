العكعاك: اتفقنا مع تونس على فتح أبواب إضافية لتخفيف الازدحام بمعبر رأس اجدير

قال مدير منفذ رأس اجدير سالم العكعاك:” عقدنا اجتماعًا موسعًا اليوم الإثنين، في تونس، ضمّ مديري المنافذ من الجانبيْن الليبـي والتونسي.

وأضاف العكعاك، في تصريحات صحفية، أنه سيتم فتح 4 أبواب إحداها سيتم تخصيصه للمترجلين والتجار.

ولفت العكعاك، إلى أنه تم أخذ الأذن اليوم للبدء في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن فتح أبواب إضافية لتخفيف الازدحام بالمعبر.

وشدد العكعاك، على أن الشركة المنفذة باشرت مهامها وشرعت في عملية وضع العلامات الهندسية بالمنفذ الحدودي.

وأوضح العكعاك:” نتوقع الانتهاء من هذا المشروع خلال 40 يومًا تقريباً”.