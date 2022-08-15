المريمي: إلغاء قانون المحافظ الاستثمارية جاء ليخدم شريحة كبيرة من المجتمع الليبي

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب ” فتحي المريمي ” إن جلسة مجلس النواب الذي عقدت اليوم في مدينة طبرق، تعتبر ذات أهمية كبيرة كونها جاءت بعد الاعتداء على مقر المجلس والذي سبب توقف لجلسات النواب.

جاء ذلك في تصريحات صحفية له ، أشار فيها الى أن مجلس النواب قرر عقد جلساته في طبرق وذلك تلبية لرغبة أهالي ومشايخ وأعيان مدينة طبرق الذين طالبوا المجلس باستمرار عقد الجلسات في المدينة.

وأضاف عضو مجلس النواب إن إلغاء قانون المحافظ الاستثمارية الذي أصدره المؤتمر الوطني المتمثل بإيقاف المنح والمكافئات التي تمنح للمستفيدين من المحافظ ليخدم شريحة كبيرة من المجتمع الليبي، وبعد العديد من الاعتصامات التي تنادي والمطالبات بإلغائه.

مؤكدا في تصريحاته أن جلسة النواب قد ركزت اهتماماتها على بلدية بنت بية وإصدار قرار بالاهتمام بالمنطقة الجنوبية، وتوفير الوقود من خلال صيانة المصافي، بالإضافة إلى الاهتمام بالجرحى ومعالجتهم وتقديم العون والمساعدة لأسر الضحايا