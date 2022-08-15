باشاغا يطالب إدارة المركزي بتعديل سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية

العنوان – سرت

طالب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم الإثنين، مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي العمل على تعديل سعر صرف الدينار الليبي وتعزيز قيمته أمام العملات الأجنبية.

ودعا باشاغا في منشور على حسابه في “فيسبوك” مجلس إدارة المصرف إلى انعقاد لجنة السياسات النقدية للمصرف لتعديل سعر الصرف مما يساهم في رفع القدرة الشرائية للمواطن.

وخاطب رئيس الحكومة مجلس إدارة المركزي قائلا :”يقع عليكم مسؤولية انتهاج السياسة النقدية الرشيدة واتخاذ القرارات التي تحد من تفاقم مستويات التضخم وتقلل من الضغوطات على سعر الصرف وقيمة الدينار الليبي”.

وأضاف باشاغا أن الأزمة الاقتصادية العالمية، والارتفاع الحاد في أسعار السلع الأولية خاصة وأن ليبيا تعتمد شبه كليا على الاستيراد الخارجي، أثر على انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية وانعكست عواقبه الوخيمة على حياة المواطنين وزاد من معاناتهم وعجزهم عن توفير الاحتياجات اليومية الأساسية.

وطالب رئيس الحكومة مجلس الإدارة بوضع خطة لكبح ظاهرة الركود التضخمي وتعزيز قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية؛ ما قد يسهم في التحكم بمستويات أسعار السلع في السوق الليبي.

وأكد باشاغا، استعداد الحكومة الليبية للعمل والتنسيق والتعاون معكم في كل ما من شأنه تحقيق أهداف تعزيز الاقتصاد الوطني والاستقرار المالي والنقدي وتحسين جودة الحياة للمواطن الكريم.

وتعهد باتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات الكفيلة بتخفيض الانفاق المتسبب في التضخم وبالقدر الذي لايؤثر على المواطنين وبما يتوافق مع أدوات سياستكم النقدية المتعلقة بقواعد تعديل سعر صرف الدينار الليبي.