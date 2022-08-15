كرموس: من المستغرب أن يُطرح فكرة حكومة ثالثة على مجلس النواب الذي اختار حكومة باشاغا

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري ” عادل كرموس “في تصريحات صحفية لـ”عربي21″، إن الحديث عن أي خيار ثالث القصد منه إطالة عمر الحكومة الحالية منتهية الولاية (حكومة الدبيبة)، مشددا على أنه من المستغرب أن يُطرح هذا الأمر على مجلس النواب الذي اختار الحكومة (حكومة باشاغا) ولا يوجد أي مبرر للمجلس أن يعدل عن قرار ويتجه نحو خيار آخر..

وعن سؤاله حول لقاء المشري وعقيلة في القاهرة قال كرموس، إنه وفقا للمعلومات من رئيس المجلس، فإن محور اللقاء حول المسائل الخلافية بالقاعدة الدستورية ولم يتم التطرق إلى المسار التنفيذي بأي شكل.

وفي السياق ذاتة ، يرى الخبير الإيطالي دانييلي روفينيتي أنه يمكن إيجاد حل قريبا في ليبيا للخروج من المأزق المؤسسي يتمثل في حكومة ثالثة تكون مهمتها الوحيدة هي بناء المسار الانتخابي.

ووفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي، فقد رجّح روفينيتي أن تكون هناك بين نهاية أغسطس وبداية سبتمبر أخبار مهمة في ليبيا؛ مشيرا إلى أن السيناريو الذي يجب بناؤه يتمثل في طريق ثالث وهو حكومة مصغرة يمكنها التغلب على المأزق بين حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة والحكومة المكلفة بقيادة فتحي باشاغا.