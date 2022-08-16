أبو سهمين: ولادة حكومة ثالثة في البلاد تُعدّ وسيلة تحايل من أجل التجديد للأجسام المنتهية

يعتقد رئيس تيار «يا بلادي» نوري أبو سهمين؛ أن ولادة حكومة ثالثة في البلاد تُعدّ “مضيعة للوقت، وهي وسيلة تحايل من أجل التجديد للأطراف والأجسام المنتهية الولاية”، وذلك في إشارة إلى مجلس النواب، والدولة الاستشاري.

وأضاف أبو سهمين، في تصريحات صحفية لـ “عربي21”: “إذا لم ينهض الشعب الليبي لتقرير مصيره والخروج في جموع حاشدة لإسقاط المتمسكين بالسلطة؛ فالعاقبة لن تنتج خيرا لهذا البلد“.

وفي السياق ذاته، قال عضو مجلس الدولة الاستشاري ” عادل كرموس ” إن الحديث عن أي خيار ثالث القصد منه إطالة عمر الحكومة الحالية منتهية الولاية (حكومة الدبيبة)، مشددا على أنه من المستغرب أن يُطرح هذا الأمر على مجلس النواب الذي اختار الحكومة (حكومة باشاغا) ولا يوجد أي مبرر للمجلس أن يعدل عن قرار ويتجه نحو خيار آخر..