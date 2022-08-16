كرموس: هجوم الدبيبة على مجلسي النواب والدولة كلام مستهلك خالٍ من أي مسؤولية

وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري عادل كرموس تصريحات رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة وهجومه على مجلسي النواب والدولة بأنه “كلام مستهلك خالٍ من ولا يجب أن يصدر عن حكومة تعهدت بإجراء الانتخابات قبل 24 ديسمبر ولم تلتزم بذلك، والآن تستعطف الشباب بإلقاء التهم على الأجسام التشريعية التي مهمتها إصدار القوانين فقط.

كرموس وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام” قال: إن الجميع يعلم أن سبب عدم إجراء الانتخابات الرئاسية رغم وصولها إلى مراحلها النهائية هو عدم قدرة حكومة الدبيبة على حماية صناديق الاقتراع نتيجة عدم بسط سيطرتها وفرض الأمن في كل البلاد.

وأضاف كرموس: “وكذلك تنصل رئيس الحكومة من تعهده بعدم الترشح، كل ذلك عوامل فشل تُسأل عنها السلطة التنفيذية”.