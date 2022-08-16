«زينينغا» والسفير التونسي يتمسكان بضرورة إنهاء التحشيد المسلح في ليبيا

التقى القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، اليوم الإثنين، السفير التونسي لدى ليبيا، الأسعد العجيلي.

وبحسب بيان للبعثة الأممية عبر حسابها على “تويتر”:” فإن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول التطورات على المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وشددا على ضرورة إنهاء مظاهر التحشيد للتشكيلات المسلحة والتوافق على مسار الانتخابات باعتباره السبيل الوحيد للخروج من المأزق السياسي.

وأعرب زينينغا عن تقديره لدور تونس في تعزيز التوافق بين الأطراف الليبية ودعمها للحوار الليبي بقيادة ليبية.

كما أشاد زينينغا، بدعم الحكومة التونسية المستمر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.