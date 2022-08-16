القطراني لبعيو: نؤكد على دعم الحكومة الليبية للإعلام حتى يكون صادقًا

التقى نائب رئيس الوزراء علي القطراني الأثنين بمكتبه بمدينة بنغازي، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام السابق محمد بعيو وبحضور وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم.

وتناول اللقاء مستجدات وتطورات الأوضاع في البلاد كما تطرق اللقاء لمناقشة دور وسائل الإعلام المختلفة في تشكيل الرأي العام والالتزام بالموضوعية في نقل الإخبار.

كما أكد القطراني خلال اللقاء على دور الإعلام وتوجيهه بما يخدم البلاد في كل المجالات خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وشدد على دعم الحكومة الليبية للإعلام حتى يكون الإعلام صادقًا ويتمكن من تحقيق دوره الهام بكل موضوعية.