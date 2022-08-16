القطراني يبحث أوضاع واحتياجات بلدية القبة

عميد بلدية القبة اطلع القطراني على عمل البلدية والمشاكل والصعوبات التي تواجهها ومشكلة نقص المياه بالبلدية والاختناقات المرورية بالإضافة إلى مشكلة شركة النظافة وشركة المياه والصرف الصحي وآبار المياه بالبلدية.

القطراني رحب في مستهل اللقاء بضيوفه من مدينة القبة وأكد على ضرورة متابعة شؤون بلدية القبة ومشروعاتها من خلال تكليف إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان رئاسة الوزراء بمتابعة ملف البلدية وتقديم التسهيلات اللازمة لها لتسهيل عملها وتقديم خدماتها مشددًا على ضرورة حل كافة المختنقات التي تواجهها في مقدمتها مشكلة نقص المياه بالبلدية ومعالجتها .