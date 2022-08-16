الخوجة: إنجاز الدستور واجب وطني حتى لو لم نتوافق مع مجلس الدولة

أكدت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، إن إنجاز الدستور واجب وطني سواء تم الاتفاق مع مجلس الدولة الاستشاري من عدمه.

وأضافت الخوجة، في تصريحات صحفية:” هناك انسداد سياسي مختنق بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري، بشأن إنجاز العملية الدستورية، مؤكدة:” لا يختلف أحد على الدستور الذي يعتبر إنجازه واجب وطني”.

وشددت على ضرورة الابتعاد عن المصالح الشخصية لأن الحميع أمام مسؤولية وطنية، وعلى النواب إنجاز ما يطلب منهم.

وأكدت أن حريق مجلس النواب في طبرق، أعاق عمل المجلس خلال الفترة الماضية وبدأ الآن في استعادة مسيرته التشريعية والرقابية، متابعة:” سنواصل المسيرة في سبيل إنجاز الدستور، والجلسة المقبلة سيرأسها عقيلة صالح لمناقشة الانسداد عبر مسار دستوري”.