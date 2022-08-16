باشاغا يؤكد استعداد حكومته للعمل والتنسيق والتعاون مع مصرف ليبيا المركزي

أكد رئيس الحكومة فتحي باشاغا استعداد الحكومة للعمل والتنسيق والتعاون مع مصرف ليبيا المركزي لتحقيق أهداف تعزيز الاقتصاد الوطني والاستقرار المالي والنقدي.

باشاغا وفي خطاب وجهه لرئيس وأعضاء مصرف ليبيا المركزي، أكد على ضرورة العمل على وضع خطة لإيقاف ظاهرة الركود الاقتصادي وتعزيز قيمة الدينار الليبي.

وأشار الى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر على الاقتصاد الوطني وتداعيات الأزمة العالمية والارتفاع في أسعار السلع أثر على انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية وانعكست عواقبه الوخيمة على المواطنين وزاد من معاناتهم.

واختتم باشاغا خطابه متعهداً باتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات الكفيلة بتخفيض الإنفاق المتسبب في التضخم بما يتوافق مع السياسة النقدية للمصرف المتعلقة بقواعد تعديل سعر الصرف السبق.