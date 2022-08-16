الصفراني: الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا هي الحكومة الشرعية

قال عضو مجلس الدولة عبدالسلام الصفراني، إن لقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، في مصر، إيجابي في ظل الانسداد الحاصل اليوم والذي يأتي لمحاولة إنقاذ توافقات القاهرة حول مسودة الدستور.

وأكد الصفراني أن الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا هي الحكومة الشرعية وفق الاتفاق السياسي الإطار المنظم لهذه المرحلة”.

وتابع:” ما منع الحكومة الليبية من استلام مهامها في العاصمة هو بلطجة حكومة الدبيبة وتماهي المؤسسات السيادية معها، في مخالفة واضحة للقوانين، وتتحمل المسؤولية معا.

واستطرد:” أي كلام عن حكومة ثالثة هو كلام غير واقعي ومن يصدر عنه هذا الكلام إما أنه لا يفهم مجريات الأمور أو أنه يدلس على الليبيين”.