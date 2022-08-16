الصغير: لا تنازل عن حكومة باشاغا إطلاقاً

قال عضو مجلس النواب الهادي الصغير، إن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، يناقش مع خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري، في القاهرة، تذليل الصعاب للوصول إلى مشروع دستور متكامل”.

وأكد الصغير، في تصريحات صحفية، أن الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا لا تنازل عنها إطلاقا ولا يوجد على ذلك أي نقاش مع مجلس الدولة أو غيره.

وأوضح أن عقيلة سيناقش معالجة المسار الدستوري وما توصلت إليه لجنة المسار الدستوري، متابعا:” توصلنا إلى نقاط عديدة تم الاتفاق عليها”، مؤكدا أن النقطين الخلافيتين هما ترشح العسكر في الانتخابات ومزدوجي الجنسية.

ولفت إلى أن الغاية من لقاء عقيلة والمشري، تذليل النقاط الخلافية والوصول إلى دستور كامل وشامل لعرضه إلى الاستفتاء الشعبي.

وتابع:”إذا تم إقرار جدول المرتبات سوف يكون لحكومة باشاغا وهي التي ستنفذ هذا القانون، فمجلس النواب منحها الثقة ولا تنازل عنها، وستمارس هذه الحكومة مهمامها من مدينة طرابلس”.