السني: هناك مفاوضات عميقة مع الليبيين بخصوص المبعوث الأممي الجديد

قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة ” طاهر السني ” ، الإثنين، إن حكومة الوحدة الوطنية اعترضت على ترشيح السنغالي عبدالله بيتالي لمنصب المبعوث الأممي إلى ليبيا.

كما دعا السني، في تصريح من مقر الأمم المتحدة، نقلته صحيفة الساعة24، إلى ضرورة أن هناك مفاوضات عميقة وجدية مع الليبيين بخصوص المبعوث الأممي الجديد، حتى نضمن أن العمل مع الوسيط الأممي سيكون ناجحًا.

وتحدث المندوب الليبي عن الصعوبة في تعيين مبعوث خاص إلى ليبيا خلال الفترة الماضية، بسبب بعض المشاكل التي تحول دون الوصول إلى توافق داخل مجلس الأمن، وهو ما أدى إلى مرور ثمانية أشهر دون التمكن من شغل هذا المنصب.

وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة كان قد رشح الجزائري صبري بوقادوم لمنصب مبعوث خاص، لكنه لم يحصل على الإجماع، والآن رشح السنغالي عبدالله بيتالي، لكن حكومة الوحدة الوطنية سجلت اعتراضًا على المرشح الأخير، لكن ليس لشخص المترشح نفسه.