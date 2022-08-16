«بن صالح»: كان يفترض على وزير البيئة أن يخاطب الدبيبة باحترام

دافع سليمان بن صالح محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن العسكري، عن عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، في المشادة الكلامية التي وقعت بينه وبين وزيره للبيئة “إبراهيم منير” في اجتماع حكومته أمس الإثنين، بشأن انتقاد الأخير للأول بسبب أزمة حريق صهريج الوقود في بلدية بنت بية.

وقال بن صالح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الكل اهتم بما يناسبه من كلام في اجتماع الدبيبة مع وزرائه، البعض كان اهتمامه بخبزة التنور وخميرة التمر، والبعض استفزه حديث الدبيبة عن المزايدات وهكذا”.

ولفت إلى أن ما لفت نظره ليس الكلام- فقد تشبع حتى الثمالة مما يُقال في الاجتماعات- ولكن الخصومة على الهواء بين رئيس الوزراء ووزير المفروض أنه يعمل تحت إدارته وفقاً للقانون هي التي أثارت دهشتي، فمجلس الوزراء هو أعلى سلطة تنفيذية في الدولة، وهو يتحمل أثقل مسؤولية فيها، والمسؤولية التي يتحملها ليست تنفيذية فقط، بل هي أيضاً مسؤولية تنظيم وقدوة وانطباع حسن ومظهر لائق واحترام بين الرئيس ووزرائه”.

وتابع:” هنا أتساءل: ما هو الانطباع الذي صدّره مجلس الوزراء للشعب بهذه المشاحنة؟ وأي قدوة قدمها هذا المجلس للموظفين التنفيذيين في مؤسسات الدولة الأدنى؟” .

واستطرد:” كان يفترض على الوزير أن يخاطب رئيسه باحترام، وكان على الرئيس أن يكون أكثر حكمة فيحتوي خروج الوزير عن البند والحديث العشوائي الذي لا قيمة له في الاجتماعات”.

وزعم:” أن الذي حدث في اجتماع مجلس الوزراء هو نفسه الذي يحدث في اجتماعات برلمان عقيلة، إذن السلطة التنفيذية تكشف للناس بقصد أو بدونه أنها لا تختلف عن السلطة التشريعية في انتشار الفوضى فيها ولو بدرجات متفاوتة”.