بن شرادة: هجوم الدبيبة على وزير البيئة في حكومته «وسام له»

دعم عضو مجلس الدولة الاستشاري “سعد بن شرادة” موقف وزير البيئة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “إبراهيم منير” في اجتماع حكومته أمس الإثنين، الذي انتقد خلاله عبدالحميد الدبيبة، بسبب أزمة حريق صهريج الوقود في بلدية بنت بية، وتجاهله لأزمات الجنوب والتطاول على أهله واتهامهم بتهريب الوقود.

وقال بن شرادة، عبر حسابه على “فيسبوك” إن كلمة وزير البيئة في «حكومة طريق السكة» كانت نابعة من حرقته على الجنوب الليبي، ولكن ما تعرض له اعتقد أنه وسام له”.

ونشبت مناقشة حادّة بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ووزير البيئة في حكومته، إبراهيم منير، بعدما احتجّ الأخير على الأوضاع في إقليم الجنوب، الذي يعاني من التهميش.

ونشب الجدال، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، عقد أمس الإثنين، عندما تحدّث وزير البيئة عن ظاهرة تهريب الوقود الموجه إلى منطقة الجنوب، مشيرا إلى تجاهل اقتراح سابق له يقضي بمراقبة شاحنات المحروقات منذ خروجها من العاصمة طرابلس وحتّى وصولها لمخازن النفط بمدينة سبها وتفريغ حمولتها في محطات توزيع الوقود، مضيفا أنه “من بين ضحايا حادثة انفجار شاحنة الوقود في منطقة بيّة جنوب البلاد والتي أودت بحياة 25 شخصا، أقارب له”.

أثارت هذه المداخلة انزعاج وانفعال الدبيبة الذي قاطع كلام الوزير، وطلب منه الاهتمام بوزارة البيئة فقط، لأن قطاع النفط والوقود ليس من صلاحياته بوجود وزير مختص في ذلك يشرف على هذا المجال، واتهمه باستغلال الظروف الحالية في إقليم الجنوب من أجل المزايدة السياسية، دون الالتفات لمشاكله الحقيقية ووجود حلول لها.

وشنّ الدبيبة، هجوما لاذعا على الوزير، الذي ينحدر من إقليم الجنوب، وانتقد مردوده على رأس وزارة البيئة وتقصيره في مسؤولياته، وتوجه له بكلامه، قائلا “منذ تعيينك قبل عام، أنت لم تفعل أي شيء على الواقع سواء في مجال البيئة أو في منطقة الجنوب، باستثناء الكلام على المشاكل دون حلّها”.

وتابع الدبيبة هجومه على الوزير:” الجنوب يحتاج إلى رجال يعملون على الميدان ولا إلى رجال يتكلمون فحسب، وأنت واحد منهم”.