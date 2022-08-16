بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 16 اغسطس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 16 اغسطس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة يبقى تأثير موجة الحر على أغلب المناطق الغربية للبلاد.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء اليوم إلى شمالية شرقية خاصة على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-43)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (28-33)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية غالبا.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-44)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(37-40)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:51)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:31).