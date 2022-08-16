مسؤول أممي: نقدر دور تونس في تعزيز التوافق بين الأطراف الليبية

أعرب القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا خلال لقائه السفير التونسي لدى ليبيا، الأسعد العجيلي عن تقديره لدور تونس في تعزيز التوافق بين الأطراف الليبية ودعمها للحوار الليبي بقيادة ليبية.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أن المسؤول الأممي أشاد بدعم الحكومة التونسية المستمر لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة إنهاء مظاهر التحشيد للتشكيلات المسلحة والتوافق على مسار الانتخابات باعتباره السبيل الوحيد للخروج من المأزق السياسي

وتبادل المسؤول الأممي والسفير التونسي وجهات النظر حول التطورات على المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية.