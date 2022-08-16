الارصاد: استمرار تأثير موجة الحر.. وهذا موعد تراجع درجات الحرارة

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 16/ 08 / 2022م وخلال اليومين القادمين.
وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن تاثير موجة الحر يبقى على أغلب المناطق الغربية للبلاد حيث درجات الحرارة مرتفعة وتتراوح مابين ( 38 – 44 ) مْ.
ووفقا للتقرير تبقى درجات الحرارة في معدلاتها الفصلية على مناطق شرق ليبيا حيث تتراوح على مناطق الشمال الشرقي مابين ( 28 – 33) مْ وعلى الجنوب الشرقي مابين ( 37 – 40)مْ.
ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتراجع درجات الحرارة على المناطق الغربية تدريجيا بداية من مساء الجمعة لتشمل بداية الأسبوع اغلب المناطق، وسنوافيكم بمتابعة الحالة الجوية خلال نشراتنا اليومية.
والله اعلـــــــــــــــــــــــــم.
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