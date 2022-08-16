بعيو: وزير البيئة في حكومة الدبيبة يحتاج إلى الدفاع عن كرامته بأن يستقيل

أكد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، محمد بعيو، أن وزير البيئة في حكومة الدبيبة يحتاج إلى الدفاع عن كرامته بأن يستقيل.

وقال بعيو، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لا يحتاج هذا السفيه إلى المزيد من الإثباتات على تفاهته وقلّة أدبه ورعونته”.

وأضاف “وزير البيئة الفزاني في الحكومة غير الشرعية يحتاج إلى الدفاع عن كرامته بأن يستقيل.. يا فزان ألا يكفيك بعد النار هذا العار”.

ونشبت مناقشة حادّة بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ووزير البيئة في حكومته، إبراهيم منير، بعدما احتجّ الأخير على الأوضاع في إقليم الجنوب، الذي يعاني من التهميش.

ونشب الجدال، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، عقد أمس الاثنين، عندما تحدّث وزير البيئة عن ظاهرة تهريب الوقود الموجه إلى منطقة الجنوب، مشيرا إلى تجاهل اقتراح سابق له يقضي بمراقبة شاحنات المحروقات منذ خروجها من العاصمة طرابلس وحتّى وصولها لمخازن النفط بمدينة سبها وتفريغ حمولتها في محطات توزيع الوقود، مضيفا أنه “من بين ضحايا حادثة انفجار شاحنة الوقود في منطقة بيّة جنوب البلاد والتي أودت بحياة 25 شخصا، أقارب له”.

أثارت هذه المداخلة انزعاج وانفعال الدبيبة الذي قاطع كلام الوزير، وطلب منه الاهتمام بوزارة البيئة فقط، لأن قطاع النفط والوقود ليس من صلاحياته بوجود وزير مختص في ذلك يشرف على هذا المجال، واتهمه باستغلال الظروف الحالية في الجنوب من أجل المزايدة السياسية، دون الالتفات لمشاكله الحقيقية ووجود حلول لها.

وشنّ الدبيبة، هجوما لاذعا على الوزير، وانتقد مردوده على رأس وزارة البيئة وتقصيره في مسؤولياته، وتوجه له بكلامه، قائلا “منذ تعيينك قبل عام، أنت لم تفعل أي شيء على الواقع سواء في مجال البيئة أو في منطقة الجنوب، باستثناء الكلام على المشاكل دون حلّها”.