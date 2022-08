الساعدي: الاستعداد جارٍ لاستكمال حفر آبار منظومة غدامس والبالغ عددها 120

ليبيا – قال مدير مكتب الإعلام بمشروع تنفيذ النهر الصناعي صلاح الساعدي إن الاستعداد جارٍ لاستكمال حفر آبار منظومة غدامس والبالغ عددها 120 بداية العام القادم 2023.

الساعدي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء أشار إلى أن استكمال حفر الآبار سيتم من قبل شركتي “سمينس البلجيكية وksb الألمانية” فيما ستتولى الشركة الليبيـة الكندية “ليكان” أعمال الكهرباء بالمنظومة.

