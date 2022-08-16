السفارة الأمريكية: نورلاند واللافي تحادثا حول معالجة الوضع الأمني المتوتر في ليبيا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عبر حساب سفارتها على “تويتر”، نتائج لقاء السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي.

وجاء في تغريدات السفارة الأمريكية، أن نورلاند: تحادث مع اللافي حول جهود المجلس الرئاسي لمعالجة الوضع السياسي والأمني المتوتر في ليبيا، واتفقا على أنّه يتعيّن على الأطراف تجنّب أي خطوة من شأنها إثارة العنف.

ومن جانبه أشاد نورلاند بـ تفاعل المجلس الرئاسي مع القادة الرئيسيين، مشيرًا إلى المناقشات المكثفة في أنقرة والقاهرة وليبيا.

وأردف بيان السفارة أن: الولايات المتحدة تحث حكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية على مواصلة التعاطي مع المؤسسات الليبية لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

وختم البيان موضحًا أن السفير نورلاند أثنى على المجلس الرئاسي لعمله على تعزيز المصالحة الوطنية ورحب بدور الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.