باشاغا يدعو المصرف المركزي لتعديل سعر صرف الدينار

دعا رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا مصرف ليبيا المركزي لتعديل سعر صرف الدينار الليبي مما يسهم في رفع القدرة الشرائية للمواطن.

ووجه باشاغا مراسلة إلى رئيس واعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، يطالب فيها مجلس إدارة المصرف خلال انعقاد لجنة السياسات النقدية للمصرف بالعمل على تعزيز قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية وتعديل سعر صرف الدينار الليبي، مما يساهم في رفع القدرة الشرائية للمواطن الليبي.

وأكد باشاغا استعداد الحكومة الليبية للعمل مع المصرف في كل كا من شأنه تحقيق أهداف تعزيز الاقتصاد الوطني والاستقرار المالي والنقدي وتحسين جودة الحياة للمواطن.

وأضاف باشاغا أن الحكومة تتعهد باتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات الكفيلة بتخفيض الإنفاق المتسبب في التضخم وبالقدر الذي لا يؤثر على المواطنين وبما يتوافق مع أدوات سياسات المصرف المتعلقة بقواعد تعديل سعر صرف الدينار الليبي.