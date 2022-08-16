انتكاسة لحرية التعبير..الوطنية لحقوق الإنسان تستنكر الاعتداء على مراسل قناة العربية في طبرق

العنوان – طبرق

استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، واقعة الاعتداء الجسدي الذي طال الإعلامي محمد مسعود مراسل قناة العربية والعربية الحدث أمام مقر مجلس النواب بمدينة طبرق.

وأضاف اللجنة أن الاعتداء على مسعود كان من قبل عناصر أمن تابعين لجهاز الأمن الداخلي حيث تعرض لإصابة في إحدى عينية وكذلك لبعض الكدمات على إثر الاعتداء.

وأشارت إلى أنه تم تحطيم معدات التصوير، وقطع البث وطرد مراسل العربية من المكان، معتبرة هذه الاعتداءات والانتهاكات التي ترتكب بحق الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والصحفية في ليبيا تُمثل انتكاسه خطيرة لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام ومصادرة لمكسب حرية التعبير.

وذكرت اللجنة أن حرية الصحافة أساسية لتحقيق السلام والعدالة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان والمواطنة والحريات العامة .

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مديرية أمن طبرق ومكتب المحامي العام فتح تحقيق شامل وشفاف في ملابسات الواقعة المشينة التي طالت مراسل العربية وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم وإنهاء الإفلات من العقاب.

ودعت جميع السلطات الأمنية والعسكرية بعموم البلاد بضرورة الالتزام بالقوانين الوطنية والأعراف والمواثيق والإعلانات الدولية الضامنة لحرية الصحافة والإعلام، ووقف جميع أشكال الممارسات والإنتهاكات التي تمس بشكل مباشر حرية الصحافة والإعلام وحرية الصحفيين والإعلاميين في ليبيا، وكذلك وقف ممارسة سياسة تكميم الأفواه أو تقييد العمل الصحفي والإعلامي في ليبيا.

وذكرت أن ممارسات جهاز الأمن الداخلي بعموم البلاد خرجت عن مهامه المناطة به والتي حددها قانون تنظيم عمل الجهاز، وباتت تتعارض مع صحيح القانون ومخالفة له وتتعارض تمامًا مع الأسس والقواعد الدستورية والتشريعات والقوانين الوطنية.

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مكتب النائب العام بفتح تحقيقات شاملة في الجرائم المرتكبة ضد حرية الصحافة والصحفيين والإعلاميين، تكفل محاسبة الجناة ويضمن إنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد حرية الصحافة والصحفيين في ليبيا .