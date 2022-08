يلماز: الأخبار المتداولة عن إرسال وفد تركي إلى الدبيبة لتسليم السلطة غير صحيحة

ليبيا – قال السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز: “فوجئنا بالأخبار المتداولة بوسائل التواصل الاجتماعي عن إرسال وفد تركي إلى الدبيبة لتسليم السلطة”، مؤكدًا أنها أخبار غير صحيحة.

يلماز أكد في تصريحات نقلتها منصة “فواصل” عن مصادر متطابقة على أن موقف تركيا من ليبيا الشقيقة والصديقة لا تعرفه الأوساط الليبية بل العالم أجمع.

ونوّه إلى أنه تربطهم بليبيا علاقات منذ 500 سنة، وهي علاقات راسخة ومبنية على أن يعمّ ليبيا الاستقرار والرخاء، وتأسيس الحوار على أسس التوافق بين الأطراف للوصول إلى حل للنزاعات السياسية القائمة، والتوجه إلى الانتخابات.

وأضاف: “أكدنا لجميع الأطراف استعدادنا لتأدية دور الوساطة لتحقيق التوافق بين الأطراف المتنازعة واستضافة اجتماع بينها، موقفنا أنّ ليبيا واحدة موحدة، دون تمييز بين شرقها وغربها وجنوبها”.

وأعرب عن أمله التوصل إلى حلول سياسية عبر التوافق، والوقوف إلى جانب الشرعية في ليبيا.

وشدد على أن بلاده أكدت مرارًا ضرورة عدم اللجوء للقوة للوصول إلى الأهداف السياسية.

ووأشار إلى أن أحد مبادئهم هو عدم إعطاء فرصة للفراغ السياسي، والتوصل للانتخابات من خلال التوافق لإعطاء الأمل للشعب.

