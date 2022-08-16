لنقي: حان أوان فتح ملفات فساد العملية السياسية في ليبيا

أكدت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي، أنه من المؤسف “ما تقوم به حكومة الدبيبة عبر أدواتها في الخارجية وبعثتها في نيويورك من عرقلة لتسمية مبعوث جديد للبعثة بعد سنة كاملة من الانسداد داخل مجلس الأمن”.

وقالت «لنقي»، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن ذلك الأمر يأتي بهدف “استدامة الأمر الراهن واستمرار المنسق زيننغا في إدارة الملف الليبي؛ بحجة أن باثيلي الذي أشرف على إعداد التقرير الاستراتيجي لاصلاح بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على غير دراية بالملف الليبي!”.

وأردفت؛ “كنا قد حذرنا مرارا من محاولات حكومة الدبيبة عرقلة العملية السياسية وما نتج عنه من تطبيع للفساد في العملية التي تقودها الأمم المتحدة التي منوط بها تنفيذ القانون الدولي”.

وأشارت «لنقي»، إلى أن “خطورة هذه الحكومة تكمن في تصورها بأنها قادرة على شراء أي شيء بما في ذلك الأمم المتحدة دون محاسبة!”.

وختمت موضحة أنه “آن أوان فتح ملفات فساد العملية السياسية في ليبيا بما في ذلك من تورط فيها من موظفين دوليين في بعثة الأمم المتحدة!”.