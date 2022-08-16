بن قدارة يوجه بإنشاء محطات توزيع وقود في مختلف مناطق الجنوب

أعطى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة خلال لقائه عمداء بلديات المنطقة الجنوبية تعليماته لشركة البريقة بإنشاء محطات توزيع وقود خاصة بالشركة في مختلف مناطق الجنوب.

وأكد بن قدارة بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن شركة البريقة ستكون مسؤولة عن المحطات وتوفير الوقود فيها بشكل يومي.

ووجه بن قدارة بنقل مقر شركة زلاف إلى سبها كما أكد أنه سيتم افتتاح فرع للمؤسسة بمدينة سبها

وبين بن قدارة أن المؤسسة الوطنية للنفط ستتولى استلام مستشفى أوباري وستقوم برعايته وتوفير كافة احتياجاته وتجهيزه وحمايته عن طريق حرس المنشآت وسيتبع مصحة النفط بطرابلس إداريا.

ووصل رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إلى حقل الشرارة النفطي لزيارة عدد من بلديات المنطقة الجنوبية.