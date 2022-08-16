الحرس البلدي بنغازي: ضبط شركات أدوية مخالفة وقفلها بالشمع الأحمر

العنوان – بنغازي

كشف المركز الاعلامي بجهاز الحرس البلدي فرع بنغازي ضبط مخالفات عدة خلال حملة تفتيشية على الصيدليات والعيادات الخاصة أهمها ضبط أدوية منتهية الصلاحية.

وأوضح مركز الإعلام أن هذه الحملة المكثفه على شركات الأدوية كانت من الدوريات المشتركة من شعبة الصيدليات والعيادات الخاصة وغرفة عمليات الحرس البلدي بنغازي.

وذكر رئيس شعبة الصيدليات الملازم وليد العشيبي بأن الحملة استهدفت الشركات للتأكد من الإجراءات القانونية من ناحية التراخيص الفنيه والتجارية وأذونات المزاولة و كيفية التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية.

وأضاف العشيبي، أنه تم ضبط مخالفات عدة أهمها ضبط أدوية منتهية الصلاحيه وعدم وجود تراخيص، مؤكدًا قفل الشركات المخالفة بالشمع الأحمر.