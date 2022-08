ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي إن أعضاء مجلس الأمن الدولي هم السبب الرئيس في إضعاف دولة ليبيا، ولن يستطيع المبعوث الأممي القادم إضافة شيء جديد لحل الأزمة الراهنة.

لنقي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء، أشار إلى أن النخب السياسية ضيعوا هيبة الدولة وسلموا القرار السيادي للخارج، فسهلوا للدول الأجنبية اختراقهم وتشتيتهم، مطالبًا منهم التفاهم وتقديم التنازلات لإخراج البلاد من حالة الانسداد السياسي، حسب وصفه

وأضاف: “إن المجتمع الدولي لا يهمه كثيرًا إجراء الانتخابات ما دام الليبيون غير مكترثين بما تفعله الطبقة السياسية في إبقاء الحال على ما هو عليه”.

وتعليقًا على الانتقاد الموجّه من رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة لمجلسي النواب والدولة، لفت لنقي إلى أن سبب ذلك هو منح الثقة من مجلس النواب لحكومة فتحي باشاآغا وتأييد أعضاء من مجلس الدولة لهذا القرار.

كما أشار إلى أن فشل الانتخابات الرئاسية والتشريعية سببه عدم وجود حكومة واحدة قوية تبسط سلطتها على كامل تراب الوطن، متسائلا:” عن كيفية إجراء انتخابات نزيهة والوضع الأمني غير مستقر؟”.

لنقي ختم: “قطعت المباحثات بين مجلسي النواب والدولة شوطا كبيرا و انحسرت الخلافات حول أحقية ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وكان بالإمكان التغلب على هذه الخلافات لو وجدت حكومة واحدة قوية، بمعنى لابد من توحيد السلطة التنفيذية قبل إجراء أي انتخابات”.

The post لنقي: أعضاء مجلس الأمن الدولي هم السبب الرئيس في إضعاف دولة ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية