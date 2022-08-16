الهادي: ملف تعيين مبعوث أممي جديد أصبح قضية تؤرق الأمم المتحدة وتقض مضاجعها

قال عضو لجنة المسار الدستوري بمجلس الدولة محمد الهادي، إن ملف تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا أصبح قضية تؤرق وتقض مضاجع الأمم المتحدة، وبالأخص بعد فشلها في كثير من المحاولات لتعيين مبعوث خاص لها؛ وذلك بسبب الاختلافات بين الدول الأعضاء ونتيجة لصراعات دولية وإقليمية حول الملف الليبي.

الهادي أكد في تصريح لموقع “عربي21” القطري على أن من الإشكاليات أصلًا الرغبة الشديدة لكل دولة بين الدول الأعضاء لتعيين مبعوث خاص يتوافق مع طموحها وأهدافها الاستراتيجية بالمنطقة، ولهذا من الصعب الوصول لهذا القرار لا سيما في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا سينعكس سلبا وبشكل مستمر على كافة المشهد في حال ما تم تعيين المرشح الأفريقي.

وتابع: وأعتقد أنه لن يتم التوافق على هذا الخيار، وإن تم فمن الصعب أن ينجح، بسبب التدخلات الخارجية، لكن التوجه بأن يكون الملف الليبي ملفًا أفريقيًا هو أمر مطروح منذ فترة، لذا يحتاج لشخصية قريبة منه، وأيضًا لفشل كل المبعوثين السابقين، لذا وجود شخصية أفريقية أو عربية سيكون لها فرص النجاح كبيرة، لفهمها ولاطلاعها الكبير على طبيعة الدولة الليبية وتاريخها، وما له علاقة بها.

وأضاف: بحسب ما سبق، فإن فرص النجاح كبيرة، وكبيرة جدًا، إذا حاول النجاح، وتلقى دعمًا دوليًا كبيرًا، وكانت هناك رغبة حقيقة من المجتمع الدولي في إنهاء هذه الأزمة.