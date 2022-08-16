وزارة العمل تبحث دور العمالة الفلبينية في ليبيا

بحث وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الاستخدام علي الهادي ضو مع القائم بأعمال سفارة الفلبين في ليبيا ورئيس البعثة الدبلوماسية “رويل غ. كساكلانج” دور العمالة الفلبينية في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس مناقشة تفعيل آفاق التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في المستقبل فيما يخص المجال العمالي بما يحقق المصالح المشتركة بين الجانبين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة دور العمالة الفلبينية في ليبيا والتأكيد على أهمية وضرورة تسوية وحفظ كل حقوق العمالة الأجنبية بما في ذلك العمالة الفلبينية التي كانت تعمل في ليبيا وتوفير بيئة عمل آمنة لهم على حد سواء

؛ وثمن السفير عمق ومتانة العلاقات الليبية الفلبينية المتطورة